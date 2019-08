Courrier des lecteurs Pamphlet : Zinfos974... Mon expérience de posts et de lectures

Plus je lis Zinfos 974 comme pour mieux évaluer mon retrait, plus je vois naître des clans, se constituer une mafia intellectuelle sur ce site, chacun sa garde rapprochée se réclamant de son amitié en références pour soutenir l'autre dans ses idées ou son opinion.Triste! Quel degré d'indépendance.



Comme si la justesse de l'argumentation ne suffisait pas pour faire adhérer. .Non! L'esprit de clans existe bel et bien sûr ce site....malheur si vous n'y appartenez pas. Vous ramassez des coups de savates, en échange de vos posts. Comportement typiquement îlien, se serrer les coudes et se blottir pour être mieux sécurisés.



Je ne réclame aucune appartenance. J'aime prendre les choses en dérision, pour ce qu'elles sont quand il ne s'agit pas de vie humaine mal traitée... d'où mon style d'expression mal compris. Comme si je venais pour professer quelque chose ? Que nenni ! Je ramasse alors des coups n'ayant pas de fans alimentaires. Les clans se forment par caste sociologique : par statut social, par idéologie politique et mieux encore par zone géographique... et puis il y a les relations d'amitié, plus elles sont douteuses plus elles sont ancrées. L'adhésion à l'autre pour soutenir ou contrecarrer se fait sur ces critères.



C'est un club de sérieux soumis aux critiques de pairs sérieux qui ne badinent avec la déontologie de l'amertume contre l'autre. On est dans l'intelligentsia péi. ..ça sort des réseaux de m...de pour limités au QI limite comme disait l'un d'eux sur ce site. Eh bé, j'y retournerai !



Ils refont le G7 et se positionnent en diplomates de la Planète dans tous domaines aussi facilement que Macron refait Notre Dame de Paris ou reboise l'Amazonie en 5 ans. Heureusement que pour distraire, il y a les tresses de Ste Geneviève à St André pour rigoler ou les chiens euthanasiés sur la commune du Port pour s'attrister...



Les gens aisés ou oki mais bobos dans l'âme aiment bien ça :ma famille, ma femme, mes enfants et ma varangue, mes idées surtout et tout ce qui s'y rapporte, pas touche ! Jusqu'à que tout s'écroule. Le naufrage assuré. On se raccroche comme on peut.



Il y a des clans de racailles et des clans de bobos lettrés. Le principe d'admission pour l'adhésion est le même, montrer patte blanche ou subir quelques brimades. Ainsi va la vie sur Zinfos 974 comme ailleurs. Comme disait ma grand-mère, vaille que vaille !



Chez les bobos, c'est leur protection, il y a des murs ou des clôtures et des codes digitaux à l'entrée de leur patrimoine personnel comme de leurs pensées ou illusions. Ils construisent la zone pour les autres, mais savent s'en protéger, pour mieux en profiter sans partage . C'est le monde de l'entre-soi ! Carl JOSEPH Lu 352 fois





