Communiqué Palmarès du 9e Festival de l'Océan

Le palmarès du 9e Festival de l'Océan a été dévoilé. Par N.P - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 09:37

Le communiqué :



Toutes nos félicitations à l'ensemble des lauréats. Toutes les images (photos et vidéos) ont été tournées à La Réunion. Notre biodiversité marine est exceptionnelle, non ?



Concours photos - thème "série"

- Baleine d'or : Miguel Ramirez

- Baleine d'Argent : Olivier Meilhac

- Baleine de Bronze : Cédric Péneau



Concours vidéos

- Thème "passionnés de la mer" : Armand Daydé pour son film sur le Surf -

- Thème spécial Lagon : Gaëtan Hoarau "Les coraux, un trésor animal vivant" -

- Thème libre :

• Baleine d'Or : David Pleuvret "Fashion Week" -

• Baleine d'Argent : Armand Daydé "Origine" -

• Baleine de Bronze : Pierre Duffau "Rencontres" -



Concours dessins - thème Camouflage

- Prix École primaire : Adèle Judith - 10 ans

- Prix Collège : Léa Audale - 12 ans

- Prix Affiche : Béthy Atanaray - 13 ans

Toutes les œuvres sont à retrouver sur le site de l'Office de Tourisme de l'Ouest :



Merci à l'ensemble des participants (300 enfants pour le concours dessin, 30 photographes et 17 vidéastes) et rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition du Festival !



Le Festival de l'Océan est un évènement organisé par l'Office de Tourisme de l'Ouest, Sciences Réunion, la Réserve naturelle marine et le Cluster maritime de La Réunion

