Palmarès des cliniques et hôpitaux : Clinifutur satisfait de ses classements

Le magazine Le Point vient de publier son palmarès 2021 des hôpitaux et cliniques de France. Le groupe Clinifutur est fier de voir apparaître deux de ses établissements dans plusieurs classements par disciplines. Par GD - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 12:57

Le palmarès annuel des hôpitaux et cliniques de France établi par LE POINT prouve, cette fois encore, la détermination et la performance des établissements du Groupe de Santé CLINIFUTUR pour garantir un niveau élevé de sécurité et de qualité des soins, notamment en chirurgie et médecine.

Ce classement 2021, concernant 81 disciplines médicales, 52 disciplines chirurgicales. De ce fait, les techniques innovantes permettant une prise en charge de qualité et une récupération plus rapide sont valorisées.

Dans ce palmarès national, deux des établissements réunionnais du Groupe de Santé CLINIFUTUR, la Clinique Sainte-Clotilde et la Clinique Les Orchidées, se distinguent particulièrement avec des places privilégiées au sein de plusieurs disciplines soit :

-Calculs urinaires : Le Groupe de Santé CLINIFUTUR maintient sa place de leader national dans cette discipline avec deux de ses établissements se situant parmi les 338 meilleures cliniques :

-La Clinique Sainte-Clotilde en 5ème position,

- La Clinique Les Orchidées en 17ème position,

-Amygdales et Végétations :

La Clinique Les Orchidées classée 20ème sur 357 cliniques,



-Infarctus du myocarde :

La Clinique Sainte-Clotilde classée 12ème sur 312 cliniques,

-Cancer de l’utérus :

La Clinique Sainte-Clotilde en 22ème position sur 278 cliniques,

Nous remercions chaleureusement les praticiens et l’ensemble du personnel, dont les efforts prouvent l’excellence des établissements et l’implication de ses acteurs. Nous saluons également nos confrères des secteurs public et privé figurant dans ce palmarès. C'est une réelle reconnaissance et une belle récompense pour les professionnels dont l’engagement permet de garantir aux patients des soins de grande qualité.

