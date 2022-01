A la Une . Palissade : L'homme au sabre mis en examen pour tentative de meurtre sur conjoint

Mercredi, il a agressé sa femme dans un bazar de fruits et légumes dans le quartier de la Palissade à Saint-Louis. L'homme de 37 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre sur conjoint et placé en détention. Par GD-PB - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 17:19

Un Saint-Louisien s'en est pris à sa conjointe à coups de sabre ce mercredi, la blessant au niveau des mains et du bras. L'homme n'aurait pas accepté leur récente séparation.



Finalement, ce père de famille a été interpellé mais a donné du fil à retordre aux gendarmes. L’homme s’est rebellé et a dégradé un des véhicules des militaires. Ivre, il n’a pu être interrogé qu’après un passage en cellule de dégrisement.



Ce vendredi, il a été déféré. Mis en examen pour tentative de meurtre sur conjoint, l'individu de 37 ans a exprimé des regrets face au juge des détentions et de la liberté. "Je veux m'excuser auprès de ma femme et de mes enfants. Je vais réfléchir en détention", a-t-il déclaré.



Afin d'éviter la réitération des faits, d'assurer la mise à disposition de la justice durant le temps de l'instruction mais aussi face au risque de pressions, le parquet a demandé le maintien en détention.



En effet, Me Farid Issé, l'avocat de l'agresseur présumé, a confirmé que la famille de la victime l'attendait devant chez lui après les faits commis ce mercredi.



Alors que la scène a été particulièrement violente, son client "a eu l'électrochoc en voyant la vidéo. L'affaire sera simple à caractériser avec la vidéo. S'il y avait le son, ce serait un film d'horreur ", a lancé la robe noire.



En sursis probatoire renforcé pour avoir déjà été condamné, notamment le même type de faits commis sur sa femme, l'homme a été écroué. Finalement, ce père de famille a été interpellé mais a donné du fil à retordre aux gendarmes. L’homme s’est rebellé et a dégradé un des véhicules des militaires. Ivre, il n’a pu être interrogé qu’après un passage en cellule de dégrisement.Ce vendredi, il a été déféré. Mis en examen pour tentative de meurtre sur conjoint, l'individu de 37 ans a exprimé des regrets face au juge des détentions et de la liberté. "Je veux m'excuser auprès de ma femme et de mes enfants. Je vais réfléchir en détention", a-t-il déclaré.Afin d'éviter la réitération des faits, d'assurer la mise à disposition de la justice durant le temps de l'instruction mais aussi face au risque de pressions, le parquet a demandé le maintien en détention.En effet, Me Farid Issé, l'avocat de l'agresseur présumé, a confirmé que la famille de la victime l'attendait devant chez lui après les faits commis ce mercredi.Alors que la scène a été particulièrement violente, son client "a eu l'électrochoc en voyant la vidéo. L'affaire sera simple à caractériser avec la vidéo. S'il y avait le son, ce serait un film d'horreur ", a lancé la robe noire.En sursis probatoire renforcé pour avoir déjà été condamné, notamment le même type de faits commis sur sa femme, l'homme a été écroué.