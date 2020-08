Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Palais de la Source : Le Ministre des Outremers échange avec le Président Cyrille Melchior, et rencontre les élus de l’île

Après la visite du collège au Port, c’est au Palais de la Source que s’est rendu le Ministre des Outremers, Sébastien Lecornu, pour rencontrer les élus - maires, parlementaires, Présidents des deux Collectivités, des Communautés d’agglomération – afin de discuter de la COVID-19, sa gestion et les moyens alloués aux collectivités.



Avant cette réunion, le Président de la Collectivité départementale, Cyrille Melchior, s’est entretenu avec le Ministre des Outremers, un entretien bilatéral au cours duquel il a pu évoquer différents dossiers qui font l’actualité comme la crise sanitaire et sa gestion au niveau de la Collectivité, et discuter de l’articulation du Plan départemental de relance économique et sociale avec le plan de relance de l’Etat. Cyrille Melchior a profité de cet échange pour présenter les mesures en faveur du R+, ce nouveau dispositif mis en place par le Département qui donne la possibilité aux bénéficiaires du RSA de reprendre une activité, et pour poser les éléments en matière d’expérimentation.



« Cet échange a été à l’image du Ministre, agréable et constructif. Sébastien Lecornu connaît bien La Réunion. Je lui ai confirmé que le Département était favorable à la gestion des problématiques du territoire, de manière plus autonome, s’il était accompagné par l’Etat en termes de moyens. D’ores et déjà, la Collectivité pourra compter sur le soutien du gouvernement. Elle bénéficiera d’une avance de 15 M€ sur la DMTO (Droits de mutations perçus sur les transactions immobilières) » a indiqué le Président du Département.



A l’issue de la réunion de travail dans l’Hémicycle du Palais de la Source, le Ministre a fait plusieurs annonces.



Tout d’abord, la mise en place à nouveau de la réunion hebdomadaire de crise avec le Préfet et l’ARS pour faire le suivi sur l’épidémie et ainsi mieux partager les informations, et permettre une meilleure coordination des actions des maires ; puis, compte tenu des difficultés des communes liées à la crise sanitaire et les dépenses importantes générées pour répondre à la forte demande sociale, le Ministre a annoncé une enveloppe de 60 à 100 millions d’euros pour soutenir les collectivités, un plan de soutien pour leur permettre de garder les mêmes moyens de fonctionner d’avant crise ; enfin, Sébastien Lecornu a annoncé que le Département bénéficierait d’une avance de 15 M€ sur les droits de mutations perçus sur les transactions immobilières « C’est une bonne nouvelle pour la Collectivité départementale. Cette avance annoncée par le Ministre des Outremers permettra de maintenir les équilibres financiers du Département » précise Cyrille Melchior.





