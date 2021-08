Economie Palais Rontaunay : Un hôtel 4 étoiles au cœur de Saint-Denis

Non loin de la Cathédrale, le groupe Accor va développer un complexe hôtelier premium, le "MGallery Collection". Le bail a été signé en 2017 par le Département de La Réunion et le promoteur Opale Alsey qui se partagent la gestion du monument historique. Par Nicolas Limbé - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 11:49

Daté du XIXème siècle, le palais Rontaunay appartient au conseil départemental depuis 1863. Aujourd’hui, l’appel d’offre départemental daté de 2014 est repris par le groupe Accor. Le groupe est habitué à reprendre des hôtels empreints d’histoire. Leur but est donc de valoriser le centre-ville dionysien tout en respectant la valeur historique du palais.



Au programme donc : restaurant, bar lounge, espace spa, piscine extérieure, plage de relaxation et espace de réunion.



L’espace restauration s’étendra sur 180 m² et pourra accueillir jusqu’à 150 personnes. Pour se détendre, un spa de 140 m² sera érigé avec salles de soins et salle de fitness. Quant au centre de conférence, il permettra à la clientèle d’affaires de se réunir dans un espace de 400 m².







Une telle qualité de service vise un développement économique et touristique significatif. Le palais qui se situe dans le carré d’or va connaître une refonte complète, intérieurement et extérieurement. In fine, l’hôtel affichera 113 chambres et proposera une architecture sobre et contemporaine. Pour respecter la dimension historique, les reconstructions à l'identique de l'Ancien Syndicat (années 60) et de la cour intérieure de l'Ancien Rectorat seront alliées à une rénovation de la façade. Ces travaux feront oublier



Les travaux devraient commencer en juin de l'année prochaine. Un accent sera mis sur le côté verduré. Le savoir-faire paysager créole s'exprimera à travers de nombreux éléments. Un jardin créole patrimonial, deux patios et un plan d'eau central, des clôtures, des attiques, des lisières tropicales, des massifs, des murs végétalisés et des fontaines… Tous ces éléments viendront agrémenter la luxueuse bâtisse créole du Quadrilatère Rontaunay.