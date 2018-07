Pakistan : Un attentat suicide fait 128 morts

Le Pakistan est de nouveau endeuillé ce matin : hier soir, un attentat suicide a fait au moins 128 morts. Daesh a revendiqué l'attaque. Des élections législatives se tiendront dans moins de deux semaines et la campagne est ensanglantée, un premier attentat a fait 22 morts mardi soir à Peshawar.



L'attaque meurtrière a eu lieu hier soir à Mastung, à une quarantaine de kilomètres de la capitale de la province du Baloutchistan, non loin de la frontière avec l'Afghanistan. Durant un meeting électoral, un homme a fait exploser sa ceinture d'explosifs. Selon un premier bilan, 128 personnes ont trouvé la mort, dont le candidat à la législative.



C'est l'attentat le plus meurtrier au Pakistan depuis le terrible attentat de décembre 2014, où un commando de talibans avait attaqué une école de Peshawar, faisant 150 victimes, dont une large majorité d'enfants. Les élections, qui se dérouleront le 25 juillet, se feront sous haute surveillance de l'armée, qui déploiera 370 000 hommes durant le scrutin.