Pajaniappen Benoiton fait vivre la danse classique traditionnelle Tamoul à Villepinte ce samedi

Pajaniappen Benoiton a plusieurs cordes à son arc. Dirigeant d'une école de danse et de musique à Saint-Pierre qu’il a fondée en 2001, depuis 2013, il est également responsable et intervenant à l'école municipale de danse indienne pour la ville de Saint-Pierre.



Le danseur, chorégraphe et professeur de Bharata-Natyam à La Réunion s’est envolé pour une nouvelle représentation artistique vers l'Hexagone.



Dans le cadre de la Journée Internationale du Yoga, l’artiste se produit à travers un tout nouveau spectacle solo de danse classique traditionnelle tamoule du Sud de l'Inde.



Sa prestation est à découvrir ce samedi 17 juin 2023 dès 10h sur l'espace Solarium de la piscine municipale à Villepinte, et ce jusqu'à 18h.



En ce jour et tout au long de cette année, Pajaniappen fête également ses 22 ans de scène.