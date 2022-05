Pain, céréales, bières : La menace d'une pénurie de blé

Les pays les plus puissants du monde craignent une crise alimentaire aggravée dans les prochains mois. L'Inde fait face à une canicule extrême et déplore de mauvaises récoltes de blé. Le pays asiatique qui est le deuxième producteur mondial a donc décidé de suspendre ses exportations et invoque la "sécurité alimentaire" de sa population.



Les ministres de l'agriculture des pays du G7 se sont réunis la semaine dernière et ont évoqué la situation qui passe de "préoccupante" à "inquiétante". Le cours du marché du blé est déjà sous tension à cause de la guerre en Ukraine. Le pays européen est le quatrième exportateur de blé au monde. Un blocus est imposé aux ports et des tonnes de céréales sont stockées dans l'attente de leur envoi. La récolte de cette année est aussi menacée.