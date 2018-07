Paillotes vs Etat : Verdict repoussé, le tribunal administratif saisi

Du répit pour les restaurateurs de plage de l'Hermitage… Alors qu'il devait trancher ce vendredi dans le conflit opposant ces derniers à l'Etat concernant la question des baux commerciaux, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a invité le tribunal administratif à dire si les parcelles litigieuses sont dans le domaine public ou pas.



"Il y a un sursis à statuer, le tribunal n'a pas dit qu'il était incompétent", déclare Me Iqbal Akhoun, avocat des restaurateurs. Pour la robe noire, il faut déterminer dans un premier temps si oui ou non les parcelles se trouvent dans les 50 pas géométriques et en tout cas, dans le domaine public de l'Etat. "À ce jour, il y a un doute sérieux", clame Me Akhoun.



Il ajoute : "ce que nous voulons, c'est une sécurité juridique. Il faut une fois pour toute trancher ce litige dans l'intérêt de tout le monde. Le tribunal administratif est saisi d'une question préjudicielle et il faut qu'il se prononce dans les meilleurs délais."