La grande Une Paillotes vs Etat: Les baux commerciaux des restaurateurs étudiés au tribunal de grande instance





Les restaurateurs de plage (excepté La Bobine) ont assigné en justice l'Etat et la ville de Saint-Paul pour la reconnaissance de leurs baux commerciaux. Ils affirment que leur présence sur les différents sites de l'Hermitage est antérieure au transfert de compétence entre la mairie et l'Etat en 2008 concernant la délivrance des dernières AOT. Ils espèrent donc se faire indemniser en cas de départ forcé.



La décision attendue pour aujourd'hui permettra de savoir si le tribunal de grande instance s'estime compétent sur cette affaire dévolue en temps normal au tribunal administratif.



Paillotes : Audience renvoyée au 5 juillet, déception chez les restaurateurs L'affaire des paillotes de l'Hermitage n'est pas prête de s'arrêter… Après les procès-verbaux délivrés par la préfecture à l'encontre des autorisations d'occupation temporaire de six établissements (La Bobine, le Coco Beach, le K'Banon, Mivéal, Local Plage et le Mama) et qui se réglera au tribunal administratif, c'est au tour de ces dernières de contre-attaquer ce jeudi au tribunal de grande instance de Champ-Fleuri pour faire valoir leurs baux commerciaux.