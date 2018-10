Paillotes de l'Hermitage: Le rapporteur public confirme qu'elles se trouvent sur le domaine public

Le rapporteur public a statué ce jeudi : oui, les paillotes de l'Hermitage se trouvent sur le domaine public. Les restaurants de plage n'ont donc pas lieu d'être là.



Cette audience du 11 octobre était très attendue par le collectif de Défense du DPM à l'origine de plusieurs manifestations et de recours pour demander la suspension des AOT.



Malgré les autorisations d’occupation temporaire (AOT) non renouvelées par la municipalité de Saint-Paul depuis le 30 juin dernier et la volonté affichée du préfet de faire libérer les lieux, les restaurants de plage installés sur la plage de l’Hermitage ont poursuivi leurs activités.



Le 1er juillet dernier, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés par les agents de la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) contre six paillotes de l'Hermitage.



L'avis du rapporteur public rendu, reste à savoir si le tribunal administratif rendra les mêmes conclusions.



Soe Hitchon sur place