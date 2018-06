A la Une . Paillotes de l'Hermitage: Dernier jour de leur AOT Aujourd'hui 30 juin 2018, les AOT des restaurants plage de l'Hermitage arrivent à expiration. Pour le moment, rien de concret ne semble être annoncé et les paillotes vont poursuivre leur activité ces prochains jours.

Malgré leur interdiction d'exercer leurs fonctions à partir de demain, 1er juillet, les restaurants de plage ont continué de prendre des réservations, que ce soit pour dimanche ou les jours à venir.



La Mairie et la Préfecture se relancent la balle et restent muets comme des carpes. Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, ne souhaite pas s'exprimer et se tourne vers la Préfecture lorsque la question fâcheuse de "quelles actions seront prises contre les paillotes?" lui est posée. Car, en effet, seul l'Etat est en capacité de donner un PV pour occupation non autorisée. Une fois ce dernier établi, elle pourra engager des démarches judiciaires pour réclamer l'expulsion des restaurateurs.



Lors de sa visite en juin, Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat, avait pourtant déclaré "Nous avons laissé du temps aux restaurateurs pour qu'ils puissent trouver une conformité ailleurs (…) Mais je dois maintenant rappeler qu'il y a urgence à respecter le droit. Les occupations du domaine public doivent désormais cesser dans des délais assez courts", comme le souligne le JIR.



Cependant, pour l'heure, rien ne semble bouger. Un arrêté administratif pourrait être exigé et les restaurants de plage seraient dans l'obligation de fermer leurs établissements du jour au lendemain. Ce qui serait cependant un coup dur pour les salariés.



De leur côté, les restaurateurs ont tenté de prouver jeudi l'existence d'un bail commercial. Le but est ainsi de pouvoir être indemnisés, pour quitter la plage et s'installer ailleurs.



Le collectif DPM a annoncé dernièrement un prochain rassemblement le 14 juillet prochain, pour un pique-nique sur la plage de l'Hermitage. Le porte-parole Karl Bellon a déclaré: "le 14 juillet soit une fête de libération du DPM". Le collectif a notamment déclaré que les AOT n'avaient aucune base légale. La décision est attendue pour le courant du mois de juillet. Charline Bakowski Lu 848 fois





