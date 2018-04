A la Une . Paillotes : Ratenon s'interroge sur d'éventuels dessous de table Ce matin, Jean-Hugues Ratenon accompagnait les représentants des salariés des paillotes à la mairie de Saint-Pau. Objectif : demander que se tienne une table ronde réunissant le préfet et le maire Joseph Sinimalé.

Le député Jean-Hugues Ratenon et les représentants des salariés des paillotes étaient reçus ce matin par le maire de Saint-Paul. Ils demandaient la tenue d'une table ronde réunissant le préfet et la mairie de Saint-Paul, pour trouver une solution qui préserve la centaine d'emplois mise en péril par la fin des AOT.



Joseph Sinimalé a informé le député et les salariés qu'une réunion est prévue demain à 14h à la sous-préfecture de Saint-Paul, et, selon Olivier Gacon, représentant des salariés de La Bobine, le maire semble décidé à trouver une solution pour préserver les emplois. Il s'agirait de permettre la construction de nouvelles paillotes en retrait de la plage, et de conserver les existantes durant les travaux, avant leur destruction.



Le député Jean-Hugues Ratenon, interrogé après la réunion, a confirmé sa volonté que les paillotes soient détruites, selon la loi. Il s'interroge cependant sur la raison d'un si long temps d'existence des paillotes, en toute illégalité. Il évoque des malversations financières : "Je souhaiterais qu'on ne s'arrête pas à la destruction des paillotes, mais qu'on cherche pourquoi ces paillotes sont restées aussi longtemps ... Est-ce qu'il y a eu malversations dans cette affaire? Je ne dis pas qu'il y en a eu, mais je pose une question, car sinon, comment expliquer cette situation hors-la-loi? Ce serait intéressant qu'il y ait cette réunion ... qu'on mette tout sur la table, rien sous la table."

Bérénice Alaterre Lu 1685 fois





