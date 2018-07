Paillotes: Les PV contestés par les restaurateurs

C'est un "nouveau rebondissement" dans l'affaire dite des paillotes écrit Le Quotidien.



L'avocat des restaurateurs de plage, Me Iqbal Akhoun, a décidé de contester devant le tribunal administratif les contraventions dressées à l'encontre des six restaurants de plage de l'Hermitage le 1er juillet dernier.



Ces derniers ont continué leur activité, malgré la fin de leur autorisation d'occupation temporaire (AOT).



La robe noire, citée par Le Quotidien, estime en effet qu'il paraît difficile pour le tribunal administratif de se prononcer sur "le bien-fondé de contraventions de grande voiries basées sur une hypothétique infraction", et "statuer sur les délimitations exactes du domaine public maritime".



L'avocat réclame la relaxe de ses clients et l'annulation des procès-verbaux, poursuit le média.