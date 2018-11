La grande Une Paillotes : Le tribunal administratif a rendu sa décision Certaines restent, d'autres devront partir : le tribunal administratif a enfin tranché que la question des paillotes de l'Hermitage. Plusieurs établissements ont reçu l'obligation de libérer l'espace, tandis que La Bobine et le K'Banon doivent réduire leur terrasse.

C'est une décision très attendue que le tribunal administratif a rendu ce jour, suite à l'avis du rapporteur public du 11 octobre dernier. Le rapporteur public avait en effet statué : les paillotes sont bien sur le domaine public maritime.



Restait à savoir si le tribunal administratif suivrait son avis. C’est chose faite pour les établissements le Coco Beach, La Marmite, Loca Plage et Mivéal, qui doivent désormais libérer l’espace sur lequel ils se trouvent.



Le restaurant La Bobine écope quant à lui d’une amende de 1500 euros. L’établissement a également l’obligation de détruire une partie de sa terrasse, tout comme le K’Banon.



Depuis la non reconduction de leurs AOT, le 30 juin dernier par la mairie de Saint-Paul, les restaurateurs ont poursuivi leurs activités, à la grande colère du collectif de défense du DPM. L'Etat aussi, par l'intermédiaire de la DEAL, tente de freiner les paillotes: le 1er juillet dernier, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés contre six paillotes de l'Hermitage. Charlotte Molina Lu 2256 fois