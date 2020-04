Paiement des factures : La Créole informe ses abonnés

Dans le cadre des mesures exceptionnelles de confinement mises en œuvre pour faire face à l’épidémie du coronavirus COVID-19 en cours, La Créole informe ses abonnés que :– le paiement par chèque est momentanément interrompu– Les abonnés peuvent payer leurs factures soit par virement bancaire, soit en ligne sur son site internet : www.lacreole.re – Les abonnés peuvent se faire aider dans cette démarche en ligne en appelant le 06 92 79 36 40– pour un paiement par virement :Le RIB et l’IBAN de La Créole figurent sur leur facture. Si nécessaire, les abonnés peuvent les demander à l’adresse email : paiement@lacreole.reIls doivent mentionner dans le libellé du virement leur numéro d’abonné ou le numéro de la facture et doivent privilégier un virement par facture. Si cela n’est pas possible, ils doivent préciser le numéro des factures concernées par le virement à l’adresse email : paiement@lacreole.reLa régie La Créole remercie ses usagers de leur compréhension.