Pacte financier mondial, illusoire sommet de Paris ?

Ce ne sont pas des billets de banque qui coulent dans le sang des hommes, ce devrait être l’amour de la tribu humaine à laquelle nous appartenons tous. Pour défendre le système et l’hégémonie occidentale, on continue de croire qu’augmenter de quelques centimes l’aumône distribuée aux clochards de la Terre, va résoudre le problème. Et, d’ailleurs, quel est ce problème ? Le réchauffement climatique ? La pauvreté dans le Monde ? Foutaises ! Tous les philosophes et les matheux savent qu’un problème mal posé, ne trouve jamais de solution. Quel est donc ce problème qui, depuis la nuit des temps, empoisonne la vie de tous les humains. Notre ami La Fontaine l’a parfaitement compris : Le pauvre savetier chante pour oublier sa misérable condition et le financier ne dors plus de peur de perdre sa fortune. Et ce n’est pas parce que « Les chants désespérés sont les chants les plus beaux » que notre malheureuse humanité doit se satisfaire de cette situation. Ce n’est donc pas le système économique qu’il faut faire évoluer. Arrêtons de jouer aux dames patronnesses qui soulagent leur conscience en versant quelques ducats au curé ou au clochard à la sortie de l’église. La charité est l’arme hypocrite de ceux qui s’enrichissent sur le dos des esclaves, des pauvres et des misérables de la Terre. Dieu merci, tout a une fin. De nombreux experts estiment en effet que ce jeu hégémonique a atteint ses limites et que la seule solution pour éviter une crise majeure et destructrice pour tous, est de faire dialoguer ces deux parties du Monde qui s’opposent : les anciens dominants et les anciens dominés, autrement qu’avec des billets de banque, des armes biologiques ou de destruction massives. Et le thème de ce sommet ne serait pas la réforme de la finance mais la répartition équitable entre tous les humains des richesses de notre planète et du travail nécessaire pour les exploiter de façon durable. De toute façon nous y passerons car nous avons le canon sur la tempe. C’est ça ou la mort, quoi qu’en disent les hypocrites et les menteurs. La dynamique est lancée et je ne vois pas très bien comment nous pouvons nous en sortir autrement. Ceux qui brodent autour du vrai sujet, ne font qu’envenimer les choses. Ils pensent gagner du temps mais c’est reculer pour mieux sauter.