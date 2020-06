Municipales 2020 Pacte environnemental : La SREPEN dévoile la liste des candidats signataires

La société réunionnaise pour l’étude et la protection de l’environnement dévoile la liste des candidats aux municipales qui se sont engagés pour l'environnement à travers la signature d'un pacte. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 16:59 | Lu 126 fois

Il y a près de deux semaines, la société réunionnaise pour l’étude et la protection de l’environnement (SREPEN) a proposé aux candidats aux municipales réunionnais de s'engager pour l'environnement à travers la signature d'un pacte de 12 mesures.



Ce pacte est axé autour de cinq finalités (la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;’épanouissement des êtres humains ; une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations ; la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère).



"Sur les 40 candidats présents au second tour, 19 ont ratifié ce document", rapporte ce mercredi la SREPEN, qui, à quatre jours du second tour, dévoile les noms des signataires.



Voici la liste :

• Les Avirons : Eric FERRERE et Roseline LUCAS

• Bras-Panon : Jeannick ATCHAPA et Daniel GONTHIER

• L'Étang-Salé : Mathieu HOARAU

• La Plaine des Palmistes : Jean-Luc SAINT LAMBERT

• La Possession : Vanessa MIRANVILLE

• Saint-André : Joé BEDIER

• Saint-Benoît : Patrice SELLY et Sabrina RAMIN

• Saint-Denis : Ericka BAREIGTS et Didier ROBERT

• Saint-Leu : Bruno DOMEN

• Saint-Paul : Huguette BELLO

• Sainte-Suzanne : Daniel ALAMELOU et Maurice GIRONCEL

• Le Tampon : Nathalie BASSIRE et André THIEN AH KOON

• Cilaos : Olivier PICARD