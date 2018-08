Pacte de solidarité territoriale: Au tour de St-Benoit et de Ste-Suzanne de signer leur convention avec le Département

Déjà 21 communes de l'île ont vu leurs dossiers être validés par le Département pour l'attribution du Pacte de solidarité territoriale (PST). Ce mardi, c'était au tour des villes de Sainte-Suzanne et de Saint-Benoît de signer la fameuse convention avec la collectivité départementale. Ces dernières bénéficieront respectivement de 2,7 millions d'euros et de 3,2 millions d'euros.



Cette aide du Département permettra à la commune de Sainte-Suzanne de terminer des équipements de proximité en stand-by comme la salle des fêtes de Bagatelle, la salle multisports en centre-ville ou encore les projets d'adduction d'eau potable.



Ce PST financera également plusieurs volets sociaux comme le portage de repas à domicile pour les personnes âgées, la prise en charge du permis de conduire (d'un montant maximal de 750€) aux jeunes de 18 ans inscrits dans une démarche de formation et d'insertion professionnelle ou encore le "taxi social" cher à Maurice Gironcel. Ce dispositif, à destination des personnes âgées ou porteuses de handicap, prévoit la mise à disposition d'un taxi qui les emmènerait effectuer leurs démarches.



La commune de Saint-Benoit n'est pas en reste, et la convention signée cet après-midi entre Cyrille Melchior et Jean-Claude Fruteau servira à réaliser plusieurs travaux de réhabilitation notamment à Sainte-Anne à l'espace multimédia et au pôle d'insertion, à renouveler le mobilier et l'équipement informatique dans les écoles, à la reconstruction du radier de l'Îlet ou encore moderniser les locaux du Café Culture. Comme à Sainte-Suzanne, la cité des Eaux Vives financera grâce au PST le portage de repas à domicile ou encore la prise en charge du permis de conduire.