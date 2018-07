Politique Pacte de Solidarité Territoriale : St-Louis bénéficie de 3,6 millions d'euros





Les équipes de Patrick Malet ont fléché les fonds sur des opérations de rénovation du réseau routier comme l’entrée du lotissement de la rue des Fiagues et le radier provisoire Sarda. La rue Docteur Schwietzer à la Rivière sera également prochainement en travaux pour un montant global de plus de 2,7 millions d’euros dont 43 % pris en charge par le PST.



Des travaux d’étanchéité seront également réalisés sur les écoles Henri Lapierre, Plateau Goyaves et Ravine Piment. Une bouffée d’oxygène pour la commune particulièrement touchée après le passage des tempêtes tropicales en début d’année avec des dégâts importants qui ont pesé sur son budget.



Le PST comprend également un volet social. Il permettra notamment de financer à hauteur maximale de 750 euros le permis de conduire aux jeunes de 18 à 31 ans, inscrits dans une démarche d’insertion professionnelle, sous condition d’évaluation de leur situation et sous présentation des justificatifs. Une aide inscrite dans le Pacte octroyée en partenariat avec le CCAS de St-Louis, le Pôle emploi, la CAF et les Missions locales. Autre projet porté par le CCAS: le portage de repas. Sur les 300 716 euros nécessaires, 77 % seront financés dans le cadre du PST.



