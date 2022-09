A la Une . Pacte de Solidarité Territoriale 2 : Bientôt un pont au Ouaki

Dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale de 2e génération, Cyrille Melchior est allé présenter aux Saint-Louisiens ce que la collectivité départementale leur réservait. Juliana M’Doihoma se voit donc allouer une enveloppe de 4,6 millions d’euros pour des projets sociaux, mais surtout obtient la création de ponts aux deux extrémités de la ville. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 10:06

Après ses débuts pour la période 2018-2020, le Département revient pour la deuxième génération du Pacte de Solidarité Territoriale (PST). C’est cette fois 100 millions d’euros que le Conseil départemental va investir dans les 24 communes pour la période 2021-2023. Ce mercredi, Cyrille Melchior s’est déplacé à Saint-Louis pour le grand bonheur de la commune.



Pour cette 2e version du PST, la ville de Saint-Louis se voit attribuer une enveloppe 4,4 millions d’euros. 3,7 millions sont consacrés aux opérations d’investissement "socle commun" et serviront à la modernisation des routes, la réhabilitation des écoles et des maisons de quartiers. 930.000 euros sont fléchés vers le "volet social" au travers du CCAS. La moitié de cette partie sera investie dans le portage de repas à domicile.



Le Conseil départemental soutient également le projet de la ville pour la création d’une "Maison des solidarités". Implanté à Saint-Louis et à La Rivière, elle aura pour vocation première la qualité de service public social. Cela signifie qu’elle vise à réduire les délais de services, augmenter la capacité d’intervention autour des situations complexes, se concerter pour rendre plus efficace l’attribution des aides, tout en identifiant un référent unique par dossier.



La transition écologique est également à l’honneur au travers du plan "un million d’arbres pour La Réunion". Saint-Louis se verra un peu plus verdoyante avec la plantation de 46.000 arbres endémiques et indigènes pour la création de microforêts urbaines. La moitié de ces plants seront produits par la commune.

Rendre le Ouaki accessible 365 jours par an



Les autres bonnes nouvelles que Cyrille Melchior a ramenées pour les Saint-Louisiens concernent les axes routiers. Ainsi, la rue du général de Gaulle sera réaménagée au niveau du lieu-dit 3 Ravines afin de ne plus subir les aléas des intempéries et des crues. Une enveloppe de 20 millions y sera consacrée et le début du chantier est prévu en 2024.



Mais le cadeau principal du président se situe dans lit de la rivière Saint-Étienne. Un ouvrage d’art va être réalisé pour le franchissement du Ouaki. Actuellement, deux options sont à l’étude. L’opération devrait coûter autour de 30 millions d’euros et le début des travaux est prévu pour 2025.



"À chaque fois qu’il y a des cyclones, il y a des quartiers de Saint-Louis qui sont impactés par les problèmes de circulation et d’inondations. C’est le cas du radier du Ouaki. Et bien nous voulons une fois pour toutes apporter des solutions en réalisant ici un ouvrage d’art qui va faire en sorte que les populations de Saint-Louis, de Saint-Pierre et de tous les Réunionnais qui veulent passer par le Ouaki n’est plus ces problèmes-là", assure Cyrille Melchior.



"Ça fait des décennies qu’on attend un pont sur le Ouaki. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir. Et je vois dans la présence du président du Département et de ses équipes techniques aujourd’hui un signal fort de la concrétisation d’un engagement fort. Il y a des études qui sont lancées, c’est donc aujourd’hui un projet qui est devenu réalité", se réjouit Juliana M’Doihoma.



La maire de Saint-Louis a donc chaleureusement remercié le Conseil départemental avant d’appeler les autres collectivités à la soutenir pour d’autres projets, principalement un axe reliant la route de Cilaos au pont de la rivière Saint-Étienne.







Gaëtan Dumuids