Politique Pacte Diabète 2020 : Les candidats aux municipales invités à s'engager dans la lutte contre la maladie

Ils appellent l’ensemble des candidats aux municipales 2020 à signer le Pacte Diabète 2020. Alors que La Réunion est la région de France la plus touchée par ce fléau, les associations ADN974 et ADJ 974 souhaitent l'engagement des candidats signataires à faire de la santé des 80.000 Réunionnais touchés par cette maladie - près de 10% de la population réunionnaise bénéficie d’un traitement contre le diabète - une préoccupation au centre de leur prochaine mandature.



À travers ce pacte, les candidats aux élections municipales s’engagent à placer les diabétiques et l’enjeu de santé publique diabète au coeur du débat et des actions de la nouvelle mandature municipale 2020. "Nous estimons que le premier médecin d'une commune, c'est le maire", explique Philippe Doki-Thonon, président d'ADN 974. "Il faut qu'il prenne avec ses équipes des dispositions nécessaires et utiles pour lutter contre le diabète".

Le pacte prévoit ainsi sept volets : la création et la multiplication des parcours de santé et les lieux d’activités physiques; l'information et l'éducation des citoyens au bien manger par des actions concrètes auprès des écoles et des lieux de vie touchant à la fois les plus jeunes et les adultes; la nomination d'un référent santé sur sa commune et l'organisation de permanences d’informations pour les diabétiques pour les diriger vers les réseaux et associations existantes; la signature d'un partenariat avec le Département pour prévenir et accompagner les enfants pour lutter contre le surpoids et l’obésité à travers la PMI; la généralisation dans toutes les cantines municipales via la restauration collective une approche nutritionnelle de qualité et équilibrée; l'encadrement à proximité des écoles de la vente de produits de type soda et aliments gras transformés; l'amélioration de l’accueil et de la prise en charge des enfants diabétiques dans le cadre scolaire et périscolaire.



Les candidats sont invités à se rapprocher des deux associations (pactediabete2020@gmail.com). Les noms des candidats signataires seront dévoilés le 3 mars et un suivi des engagements pris par chaque candidat sera mis en place après les résultats des élections municipales. Nicolas Payet







