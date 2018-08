A la Une .. "Pacte Artisans Réunion": Les Investissements repartent pour les artisans La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion a signé une convention en partenariat avec la BRED. Cette convention fait écho à une précédente signature signée au niveau nationale l'an passé. Côté local, 15 millions d'euros ont été débloqués pour venir en aide aux investissements des artisans réunionnais.

Pour faire suite à la convention signée au niveau national entre la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et le groupe BPCE, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion (CMAR) a signé à son tour ce mercredi 29 août 2018 le "Pacte Artisans Réunion" avec la banque locale BRED.



Les entreprises ont du mal à se faire financer. C'est pourquoi une enveloppe de 15 millions d'euros a été mise en place pour aider tous les artisans inscrits à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion à investir et ainsi à aller au bout de leurs projets. "Le but est de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises de l'artisanat", précise Bernard Picardo, président de la CMAR."Du moment que le projet semble pérenne, il sera financé", confie Stéphane Urbain, président de la BRED. Les dossiers qui dépasseront les 40 000 euros de financement seront quant à eux traités en commission.



Une somme dite "assez intéressante" pour Bernard Picardo, même si les syndicats ne sont peut-être pas tous d'accord. "15 millions d'euros, est-ce suffisant, ça me parait très léger", confie Maurice Profit, président U2P. "Ce que je propose c'est que l'on utilise déjà l'enveloppe et le directeur de la BRED l'a confirmé, on peut aller encore plus loin", précise-t-il.

La banque confie que désormais les artisans auront des réponses beaucoup plus rapides. Qu'elles soient positives ou négatives, la BRED s'engage à donner des nouvelles sous les 48 heures. En cas de refus de dossier, elle s'engage également à donner des explications aux artisans sur la raison du "non". Ils pourront par la suite rectifier les choses qui ne vont pas et réitérer l'envoi de leur dossier. Le Président de la CAPEB demande également à ce qu'il y ait une plus forte réactivité dans la prise des rendez-vous.



Plusieurs référents seront mis en place aussi bien du côté de la CMAR, que de la BRED, où une interlocutrice a également été désignée: Françoise Marchat. Bernard Picardo précise également que la CMAR mobile sera bientôt inaugurée. Ce mini bus ambulant permettra également d'appuyer cette proximité avec les artisans sur le terrain.



La CMAR informe avoir également fait la demande à la Caisse d'Epargne pour signer cette convention. "Aucun monopole pour la BRED", précise Bernard Picardo. Il ajoute même que si d'autres banques sont intéressées pour investir dans un tel projet, ce ne sera que bénéfique pour les artisans réunionnais.





