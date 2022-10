A la Une . Pablo Longoria : "L’attitude de Payet est irréprochable"

Le président de l’Olympique de Marseille était l’invité de l’émission RMC Sport pour discuter du très bon début de son équipe. Il est également sur le cas de Dimitri Payet, qui peine à retrouver une place de titulaire depuis l’arrivée du nouveau coach. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 10:03

Malgré la défaite au Parc des Princes dimanche dernier et la perte de sa place sur le podium de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un excellent début de saison. Avec 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites, les Phocéens ne sont qu’à 6 points du leader parisien.



Des résultats surprenants avec le changement d’entraîneur surprise qui a eu lieu durant l’intersaison. Le très apprécié Jorge Sampaoli a été remplacé par le très rigide Igor Tudor. Critiqué lors des matchs de pré-saison, le technicien croate a su faire taire ses détracteurs grâce aux résultats acquis en Ligue 1 et en Ligue des Champions.



Ce changement sur le banc avait deux objectifs : changer de style de jeu et reprendre le contrôle du vestiaire. Ainsi, l’iconique Steve Mandanda a fait ses bagages pour Rennes, tandis que Dimitri Payet, l’autre leader du vestiaire, se retrouve à jouer un rôle de remplaçant de luxe avec seulement 4 titularisations en championnat.

"On voulait aussi ce changement dans la mentalité"



Un choix totalement assumé par Pablo Longoria. "Je comprends les doutes quand ça commence, surtout avec une équipe qui a fini deuxième la saison dernière. C’est normal de se demander si c’est normal de changer maintenant. C’est normal d’avoir du changement. Je considère qu’il est au niveau des attentes qu’on avait. On voulait ce type de jeu plus vertical, plus agressif. On voulait aussi ce changement dans la mentalité avec un entraîneur plus rigide", a-t-il expliqué sur les ondes de RMC Sport.



Le dirigeant s’est ensuite expliqué plus précisément sur le cas du Réunionnais. S’il soutient les décisions de Tudor, il salue la mentalité de Payet qui fait tout pour retrouver une place de titulaire.



"Il faut défendre l’autorité d’un coach. Ce n’est pas contrariant, je tiens mes principes. Un joueur doit s’adapter au collectif. Comment mettre en place le meilleur onze. C’est aux joueurs de se mettre à disposition. L’attitude de Payet est irréprochable. Il cherche à se mettre à disposition malgré un jeu totalement différent. C’est très compliqué parce qu’il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs en Europe qui jouent ce type de jeu. Pour un joueur de 20 ans, c’est facile. Pour un autre de 35 ans, il faut un peu plus de temps. L’attitude qu’il a à chercher à entrer dans tous les mécanismes de l’équipe c’est intéressant", souligne Pablo Longoria.



