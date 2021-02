PV introuvable : Alex Augustine en appelle au président de la FFF Noël Le Graët

"Je tenais à vous informer que mon équipe et moi-même avons été écartés de toute possibilité de contrôle de ces élections. Aucun scrutateur et aucun assesseur n'a été toléré pour contrôler la régularité de cette élection (ni licence ni pouvoir des clubs).



Nous avons souhaité inscrire un certain nombre de remarques et de dysfonctionnements sur le PV électoral, mais nous avons été informés qu'il n'y avait pas de PV ! Aucun chiffre définitif, notamment sur le nombre de clubs présents et sur le nombre de procurations, n'a été fourni le jour de cette élection comme l'atteste le journal le JIR dans son édition du lundi 25 janvier !



Le lendemain, je me suis rendu à la LRF, accompagné d'un huissier afin de récupérer ce PV de la CRSOE. J'ai essuyé le même refus ce qui confirme mes craintes de l'absence de ce PV.



A ce jour, le PV est introuvable !



Je m'adresse donc à vous, Monsieur le Président, et vous demande si la Fédération Française de Football compte valider cette élection ? Je vous rappelle que la FFF avait eu connaissance de nombreuses irrégularités concernant l'élection de 2012, mais qu'elle avait préféré ne pas intervenir. C'est la justice qui par la suite était venue se substituer au rôle que l'instance nationale aurait dû ou pu tenir en invalidant l'élection et en plaçant la ligue sous tutelle.



L'histoire va-t-elle se répéter, ou la FFF va-t-elle enfin intervenir pour nous aider à reconquérir cette démocratie qui nous fait tant défaut ?



Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse mes respectueuses salutations"