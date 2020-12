A la Une . PSG : Thomas Tuchel licencié sans préavis la veille de Noël

Le Paris Saint-Germain vit une saison décidément compliquée. Le club est seulement troisième du championnat de France derrière Lille et Lyon, à cela s'ajoute une liste de blessés qui remplissent l'infirmerie. Pour couronner le tout, Leonardo, directeur sportif du club, vient de licencier l'entraineur allemand Thomas Tuchel ! Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 15:27 | Lu 500 fois

Comme rapporté par le journal allemand Bild, Thomas Tuchel a été licencié ce jeudi par le PSG ! L'entraîneur allemand n'aura pas passé la trêve hivernale. Thomas Tuchel était en fin de contrat en juin 2021, il ne finira pas les six derniers mois à Paris. Le PSG, qui occupe la 3e place en Ligue 1, à un point de l'OL et de Lille, et, qui est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone, va devoir lui trouver rapidement un successeur.



"En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit: 'Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports?' Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club, maintenant?" avait lâché l'entraîneur allemand ce mercredi 23 décembre dans un entretien diffusé par la chaîne allemande Sport 1. Hier soir, après la victoire du PSG 4 à 0 face à Strasbourg, Thomas Tuchel a tenté de se justifier en expliquant qu'il y avait eu un problème de traduction.



Visiblement, Leonardo, directeur sportif du club, qui est en conflit ouvert avec son entraîneur depuis des mois, n'a pas apprécié les propos du coach et a pris une décision radicale : Thomas Tuchel est licencié du PSG avec effet immédiat. Il devrait être remplacé Mauricio Pochettino, un ancien joueur du club.



