Communiqué "PSG Run" : Les adhérents et partenaires du club s'élancent sur 10 km de course à St-Paul

Le Fan Club PSG de La Réunion organise ce dimanche 2 juillet une course de 10 km à St-Paul. La route du Cap Lahoussaye sera exceptionnellement fermée pour cette manifestation sportive de 7h à 8h30. Par NP - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 06:51

A l’instar des autres fans clubs du PSG du monde entier, le FAN CLUB PSG LA REUNION organise son 10 km à Saint-Paul, ce dimanche 2 juillet.



Le Paris Saint-Germain a en effet lancé le « PSG Run », course de 10 km destinée aux adhérents et partenaires des 156 fans clubs de l’équipe mythique. Sur Paris, l’arrivée est prévue au Parc des Princes.



A La Réunion, le Fan Club PSG La Réunion, le plus ancien de tous les fans clubs du Paris Saint-Germain, y participera également avec un parcours partant du parking du Bassin Vital (Tour des Roches – Saint-Paul) pour une arrivée au magnifique Cap Lahoussaye (en passant au centre-ville de Saint-Paul).



Le départ est fixé à 6h50 pour les 56 participants : nos adhérents, nos fidèles partenaires solidaires, trois personnes à mobilité réduite en joëlette et sept détenus de la Maison d’arrêt du Port accompagnés de leurs éducateurs.



La course sera filmée par notre reporter péi et les images seront diffusées sur l'écran géant au parc des Princes pendant l'arrivée des coureurs (puisqu’avec le décalage horaire, nous aurons le temps d'envoyer notre petit reportage aux organisateurs parisiens).



A l'arrivée, le FAN club remettra aux coureurs les médailles du 10 km du PSG données par le Paris Saint-Germain et les participants effectueront un nettoyage du site du Cap Lahoussaye.