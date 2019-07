PSG : Neymar pourrait partir au Barça en échange de 6 joueurs

Le retour de Neymar au FC Barcelone semble se confirmer de jour en jour.



Alors que la star brésilienne a comme prévu participé ce samedi à un match amical de son association caritative au Brésil, il semblerait que le célèbre n°10 veuille accélérer son retour au PSG pour avoir une discussion dès lundi avec Leonardo, le directeur sportif du club parisien.



Pour ce faire, il n'hésiterait pas à prendre un vol privé de façon à gagner du temps.



Dans l'après-midi, Neymar a continué à alimenter les rumeurs en publiant une story sur son compte Instagram où on le voit en compagnie de son père sur fond de maillot du Barça. Sans plus d'explication.



Cependant, le média barcelonais Sport affirme que Neymar Jr a décidé d'accélérer le mouvement, et qu'une réunion avec Leonardo est d'ores et déjà prévue lundi à Paris. "L’idée est que Neymar prenne un vol privé pour se rendre dans la capitale française dimanche soir. Lundi, il se rendra dans les installations du club de la capitale pour reprendre l’entraînement, mais aussi pour une réunion au sommet avec le directeur sportif du PSG, Leonardo. Neymar a déjà dit aux dirigeants du PSG qu'il voulait quitter le club cet été. Il l'a fait avant de partir en vacances et a confirmé ses intentions lors d'une conversation téléphonique avec Leonardoé, précise Sport.



Les choses pourraient cependant ne pas être aussi simples qu'il n'y parait. Neymar a certes envie de retourner jouer au Barça et le club catalan souhaite le voir revenir mais, aussi riche qu'il soit, le Barça n'a pas les moyens de se payer l'attaquant vedette du PSG. Il a déjà eu du mal à payer en une seule fois les 120ME de la clause libératoire d'Antoine Griezmann et le transfert du Brésilien risque de coûter bien plus cher que cette somme.



Reste la solution de l'échange. S'il veut Neymar, le club catalan risque fort de devoir se résoudre à proposer des joueurs en échange, histoire de faire baisser la facture.



L'opération pourrait se révéler possible dans la mesure où de nombreux éléments de l’effectif barcelonais intéressent Thomas Tuchel, l'entraineur du PSG.



Selon le média local Sport, six joueurs intéresseraient particulièrement l’entraîneur parisien : il s'agirait de Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Nelson Semedo et des défenseurs centraux français Samuel Umtiti et Clément Lenglet.



Reste à savoir si le Barça est prêt à voir partir autant de bons joueurs pour en acquérir un seul... D'autant que Neymar a souvent été blessé ces derniers mois.