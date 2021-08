A la Une . PSG : Mbappé pourrait annoncer sa décision de rester ou de partir lundi

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 16:53





Son silence depuis l'arrivée du joueur argentin au PSG est assourdissant.



D'après la Gazzetta dello sporte, le suspense ne devrait plus durer très longtemps. Kylian Mbappé devrait en effet faire connaitre sa décision lundi prochain : "Le suspense devrait durer jusqu’à lundi, quand, sauf surprise, Mbappé devrait communiquer sa décision sur son avenir aux dirigeants parisiens. (…) Jusqu’à hier, sa position était encore de prendre son temps, mais l’arrivée de Messi a tout accéléré".

Le président du PSGa cherché à calmer le jeu hier lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi : "Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, maintenant il n’y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n’a plus d’excuse pour faire quelque chose d’autre" Il a ensuite donné une interview au Parisien dans laquelle il a précisé ses propos :



"Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, maintenant il n’y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n’a plus d’excuse pour faire quelque chose d’autre "



Le président du PSG a tenu à clarifier ses propos et à calmer le jeu concernant le Français : “Les discussions avec Kylian et sa famille, je n’en parlerai jamais dans les médias. C’est entre nous. Kylian est très content de l’arrivée de Leo. Il va aider aussi. Quelques médias cherchent des problèmes. Il n’y en a pas. Il l’a dit : il veut une grande équipe. Aujourd’hui, il y a une très grande équipe, une des meilleures du monde. Il a tout pour rester ici,” a précisé le président du PSG dans le Parisien.

Quoi qu'il en soit, une autre rumeur court déjà : en cas de départ de Kylian Mbappé, il pourrait être remplacé par Christiano Ronaldo qui évolue actuellement à la Juventus, dans le championnat italien, et dont le contrat s'achève en 2022.



Le PSG aurait alors une attaque de rêve avec Messi, Ronaldo et Neymar...

Depuis hier, une rumeur circule avec insistance sur un éventuel départ de Kylian Mbappé du PSG. Il se dit qu'il ne supporterait pas de voir son aura ternie par l'arrivée de Lionel Messi. Une position étonnante car celui qui porte le maillot n°7 expliquait qu'il pourrait quitter le club et aller au Real Madrid qui lui fait les yeux doux si le PSG ne recevait pas des renforts de qualité. Et maintenant que Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, a signé au club, il continue à bouder.Son silence depuis l'arrivée du joueur argentin au PSG est assourdissant.D'après la Gazzetta dello sporte, le suspense ne devrait plus durer très longtemps. Kylian Mbappé devrait en effet faire connaitre sa décision lundi prochain :Le président du PSGa cherché à calmer le jeu hier lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi :Il a ensuite donné une interview au Parisien dans laquelle il a précisé ses propos :"Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, maintenant il n’y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n’a plus d’excuse pour faire quelque chose d’autre "Le président du PSG a tenu à clarifier ses propos et à calmer le jeu concernant le Français :Quoi qu'il en soit, une autre rumeur court déjà : en cas de départ de Kylian Mbappé, il pourrait être remplacé par Christiano Ronaldo qui évolue actuellement à la Juventus, dans le championnat italien, et dont le contrat s'achève en 2022.Le PSG aurait alors une attaque de rêve avec Messi, Ronaldo et Neymar...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur