PSG : Mbappé exclu du voyage au Japon

La situation autour de Mbappé ne s'arrange pas, bien au contraire. Le joueur refuse toujours de prolonger son contrat avec le PSG, qui prend fin en juin 2024. Cette situation a poussé le club à prendre des mesures drastiques et à écarter le joueur de la tournée au Japon et en Corée du Sud.



Alors que le PSG a dévoilé la liste des 29 joueurs convoqués pour ce stage, Mbappé n'y figure pas. Cette exclusion fait suite à un différend persistant entre le joueur et la direction du club concernant sa prolongation de contrat.



La direction parisienne refuse de le voir partir gratuitement à la fin de la saison et souhaite prolonger son contrat afin d'obtenir des indemnités de transfert. A l'instar de ce qui se fait en NBA, la star française veut aller au bout de son contrat afin de s'engager librement là où il le souhaite à la fin de la saison.



Pourtant, lors du premier match de pré-saison contre Poissy, Mbappé avait participé en tant que remplaçant et avait même marqué un but. Sur les réseaux sociaux, il s'était réjoui de cette occasion de jouer avec son jeune frère Ethan à ses côtés. Ce dernier est d'ailleurs convoqué pour la tournée.



Le PSG avait donné un ultimatum à Mbappé le 5 juillet pour qu'il prolonge son contrat. N'ayant pas donné suite à cette demande, le club a pris la décision de l'exclure de la tournée au Japon, ce qui pourrait accélérer un éventuel départ du joueur dès cet été.



Cette situation a relancé les rumeurs concernant un possible transfert de Mbappé vers le Real Madrid. Les supporters madrilènes voient dans cette exclusion une opportunité de voir leur club accueillir la star française.