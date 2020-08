A la Une . PSG : Comme un air de malédiction

À mesure que le quart de finale face à l’Atalanta Bergame se rapproche, l’infirmerie parisienne ne cesse de se remplir. Même l’entraîneur s’est blessé. Une situation qui provoque le plaisir des détracteurs du club, qui n’hésitent pas à parler de malédiction. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 8 Août 2020 à 16:49 | Lu 594 fois

Fracture du 5e métatarse et entorse à la cheville, c’est la dernière blessure qui vient s’ajouter à la longue liste qui mobilise le staff médical du PSG. La seule originalité concerne la victime de cette blessure : Thomas Tuchel, l’entraîneur du club. Le technicien allemand s’est blessé vendredi lors d’une séance de sport. Si aucune annonce n’a été faite, il devrait bien tenir sa place sur le banc mercredi soir.



Ce ne sera malheureusement pas le cas pour de nombreux joueurs du club de la capitale qui a connu une véritable hécatombe ces dernières semaines. Tout a démarré le 24 juillet dernier lors de la finale de la coupe France. Loïc Perrin, le joueur de Saint-Étienne qui disputait le dernier match de sa carrière, tacle lourdement Kylian Mbappé. C’est ironiquement le geste qui marquera sa longue carrière. La présence du prodige français est encore incertaine face à l’Atalanta et les supporters retiennent leur souffle.



Une semaine noire



Alors que les nouvelles de la cheville du champion du monde devenaient rassurantes, un nouveau coup du sort est venu assombrir le ciel de la capitale. L’emblématique Marco Verratti s’est blessé mardi dernier dans un choc avec Eric-Maximin Choupo-Moting. Bilan pour l’italien : lésion au mollet et forfait pour le quart de finale. Le club a également appris que Layvin Kurzawa, blessé à la cuisse, ne pourra tenir sa place face aux Italiens.



Vendredi, c’est Thilo Kehrer que le club annonçait blessé. Le défenseur allemand souffre d’une fracture d’un os au pourtour de l’oreille hérité d’un choc lors de la finale de la coupe de la ligue. Une annonce où Thomas Tuchel semblait plus abattu que jamais…avant de se blesser le lendemain.



Ajouté à cela l’absence d’Angel Di Maria suspendu pour la rencontre, et voilà tous les ingrédients réunis pour rappeler les heures sombres de ces dernières années en Ligue des Champions pour le PSG. Les supporters veulent garder espoir. Les détracteurs des champions de France se frottent déjà les mains.



