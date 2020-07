AFP PSG: 3 semaines d'absence pour Mbappé, compte à rebours lancé avant la C1

- Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 18:42 | Lu 278 fois

(AFP) L'attaquant Kylian Mbappé, victime d'une entorse de la cheville droite, manquera "environ trois semaines" de compétition, a assuré lundi le Paris SG, ce qui le rend très incertain pour le quart de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, le 12 août. Le compte à rebours a commencé. Le feuilleton que voulait éviter à tout prix l'entraîneur Thomas Tuchel, qui souhaitait protéger ses joueurs des blessures, vient de débuter. "Le bilan d'imagerie réalisé lundi confirme une entorse de la cheville (droite) avec lésion ligamentaire externe. Suite à ce traumatisme, le délai de reprise est d'environ trois semaines", a indiqué le PSG au sujet de son meilleur buteur. "Environ trois semaines", cela correspond aux 19 jours qui séparent la finale de la Coupe de France gagnée dans la douleur contre Saint-Etienne (1-0) vendredi, au choc contre l'Atalanta à Lisbonne. Mbappé est ainsi engagé dans un contre-la-montre d'enfer, afin de tenir sa place pour le tournoi final à huit équipes ("Final 8") de la Ligue des champions à Lisbonne, où son équipe ambitionne d'aller loin. S'il rate le rendez-vous contre les Italiens, il pourrait signer son retour lors d'une éventuelle demi-finale le 18 août, en cas de qualification, voire en finale, le 23 août, si son club venait à la disputer pour la première fois de son histoire. Seule certitude pour le moment, "Kyky" va manquer la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, vendredi. - Le retour de la malédiction ? - "S'il n'y a pas Mbappé, il y a Neymar. S'il y a pas Neymar, il y a Icardi. S'il y a pas Icardi, il y a Di Maria. Cette équipe du Paris SG a énormément de très bons joueurs, l'absence d'un joueur ne suffit pas à l'affaiblir", a déclaré l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia sur Europe 1, dimanche. Mais il reste que c'est un coup dur pour le PSG, qui réussissait jusque-là une préparation sans accroc en vue de boucler un quintuplé historique, l'été de son cinquantième anniversaire. Le jeune international français âgé de 21 ans, qui était le Parisien le plus en jambes en début de rencontre, a vu son élan coupé par un tacle dangereux de Loïc Perrin qui a valu un carton rouge au capitaine stéphanois. Remplacé dans la foulée, Mbappé est réapparu plus tard en bord de terrain avec des béquilles et une attelle sur sa cheville douloureuse, pour assister à la fin du match et participer à la cérémonie de levée du trophée. Cette image a rappelé des mauvais souvenirs au PSG, liés aux absences de Neymar qui avait manqué en 2018 et en 2019 le 8e de finale retour de C1 en raison d'un pied douloureux. Alors que le Brésilien, buteur contre Saint-Etienne, semble cette fois en pleine forme, c'est son compère français qui alimente aujourd'hui la thèse de la "malédiction" en Ligue des champions que ressassent les supporters. - "Pas une bonne nouvelle" - "Kyky" et "Ney" formaient un duo complice sur le terrain, comme en dehors. La sortie de Mbappé face aux Verts a coïncidé avec une baisse de régime des Parisiens, qui ont fini par livrer une copie très mitigée, avec beaucoup de lacunes offensives. "Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle", a déclaré Tuchel après la finale. "C'est un joueur indispensable pour nous", a renchéri le capitaine Thiago Silva. Pour accompagner la montée en puissance vers l'Atalanta, l'entraîneur allemand devra trouver de nouvelles solutions, avec un réservoir limité en attaque depuis le départ fin juin d'Edinson Cavani qui n'a pas renouvelé son contrat. Soit il garde son système, et remplace ainsi Mbappé par Pablo Sarabia ou Eric Maxim Choupo-Moting, soit il change de structure de jeu, en ajoutant un milieu à la place d'un avant-centre. Avec Lyon vendredi, puis un amical contre Sochaux (L2) le 5 août, le temps lui est compté pour résoudre la difficile équation posée par l'absence de Mbappé.



Source : Source : ...