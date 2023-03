Communiqué PS : "Nous serons aux côtés des syndicats et de la population dans la rue"

Éricka Bareigts, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste de La Réunion réagit au déclenchement de l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Par NP - Publié le Vendredi 17 Mars 2023 à 17:19

Communiqué du Parti Socialiste de La Réunion :



Le Président de la République Emmanuel Macron et son Gouvernement viennent d’utiliser le 49.3 pour tenter de faire adopter la loi relative à la Réforme de la Retraite. Associé à d’autres procédures constitutionnelles limitant la durée totale des débats, ce passage en force, après un premier texte non voté par l’Assemblée Nationale, prive la représentation parlementaire d’un débat attendu sur un sujet important pour la vie des Françaises et des Français, des Réunionnaises et des Réunionnais. C’est un déni de la démocratie qui attise une colère qui s’exprime tant à l’Assemblée Nationale que dans la rue.



Cette loi a été érigée comme un emblème de l’actuel quinquennat.



Mais nous devons nous rappeler que le 24 avril 2022, les Françaises et Français n’ont pas adhéré à un programme mais ont rejeté l’extrême droite comme pour l’élection présidentielle de 2002 qui opposa Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen. Pour la première fois, le peuple avait constitué un barrage républicain au Front National d’alors, au Rassemblement National d’aujourd’hui, porteur d’un racisme et de xénophobie que nous combattons.



Au soir de la victoire de Monsieur Macron, la promesse de prendre en compte les attentes des Françaises et Français avait été faite. Il reconnaissait ainsi que son projet n’était pas un choix mais un pis-aller face à l’extrême droite. Dans ce contexte, l'utilisation du 49.3 d’une réforme rejetée par 70% de la population est une faute politique et un échec pour ce gouvernement.



Plus grave, cette faute politique continue à fragiliser le front républicain, à remettre en cause la légitimité des élus et participe d’une part à éloigner les électeurs des urnes et d’autre part à rendre le Rassemblement national acceptable comme choix politique pour de plus en plus de nos concitoyens.



Enfin, ce onzième 49.3 sur un sujet majeur pour chacune et chacun d’entre nous marque aussi l’abandon d’une promesse énoncée au soir du résultat des législatives, celle d’une gouvernance différente qui donnerait toute sa place à la concertation et au travail parlementaire. Au lieu de cela nous assistons à une logique où ils dirigent en écrasant le débat, en piétinant la démocratie.



À ce stade d’une crise politique qui pousserait le pays dans une situation encore plus difficile que maintenant, nous demandons simplement le retrait de ce projet de loi. Dans l’attente, les parlementaires continueront d’utiliser tous les outils (motion de censure, recours au Conseil constitutionnel, Référendum d’Initiative partagée) à leur disposition et nous serons aux côtés des syndicats et de la population dans la rue.