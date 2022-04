Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL PRU : les marmay du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes consultés La Ville, terre attractive et écologique, vient d’organiser une concertation citoyenne “Réinvente nout’ front de mer”, liée au Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Paul (PRU), du 23 mars au 6 avril 2022.

Les marmay du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes s’impliquent dans cette démarche participative. Comme l’illustrent les ateliers ludiques proposés ce mercredi 6 avril à l’Hôtel de Ville.

Ils donnent ainsi leur vision du Saint-Paul de demain sur plusieurs thèmes : la mobilité, les équipements de proximité, les loisirs, l’environnement… Les jeunes conseillers font entendre leurs propositions sur les projets d’aménagement qui vont durablement transformer le front de mer et le centre-ville. Le CCEJ, instance participative très active sur notre territoire, s’implique dans ce projet.

Saint-Paul, titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF, leur donne l’opportunité de s’exprimer. La commune veut favoriser leur expression. La Ville est pensée à hauteur d’enfant. La Municipalité les intègre à ses décisions en prenant en compte leurs besoins, leurs priorités et leurs droits.

C’est aussi le sens de la concertation déployée dans plusieurs établissements scolaires. Les idées des élèves ont été directement collectées dans les écoles Eugène-DAYOT et Maternelle centre.



Dessine ton front de mer !

La Ville a également mis en place un questionnaire en ligne afin de recueillir les attentes des jeunes générations.

Parallèlement à ce processus de co-construction, un concours de dessin reste organisé jusqu’au 19 avril 2022 ! Gratuite et ouverte aux enfants et aux adolescents, âgés de 5 à 15 ans, cette initiative leur permet de donner leur point de vue sur l’aménagement du front de mer.

Les participants doivent déposer leurs dessins à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, du lundi au jeudi de 8 à 16 heures et le vendredi de 8 à 15 heures. Consultez le règlement du concours en cliquant sur ce lien.



Un atelier citoyen à CIMENDEF

Par ailleurs, cette concertation intitulée « Réinvente Nout’ front de mer » se prolonge. La Ville de Saint-Paul donne rendez-vous à sa population à l’atelier citoyen proposé le mercredi 13 avril 2022 à l’auditorium CIMENDEF à 17 heures.

Pour y participer, vous devez vous inscrire dès à présent par mail à l’adresse suivante : (concertation.pru@mairie-saintpaul.fr). Les places étant limitées, les 100 premiers inscrits recevront un mail confirmant leur inscription.

Cet atelier permettra de partager ensemble les premiers enseignements de la concertation publique et de poursuivre collectivement la réflexion sur l’aménagement futur du front de mer de Saint-Paul.







