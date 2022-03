PRU : concertation citoyenne chez les plus petits

Saint-Paul, terre attractive et écologique, fait participer la nouvelle génération et donne la parole aux plus petits, à travers des jeux ludiques.



Un moment convivial et riche en partage, les jeunes se sont exprimés sur les différentes problématiques rencontrées sur l’aménagement actuel et sur leur vision du Front de mer de demain. C’est malgré leur jeune âge, que les enfants ont abordé de leur propre chef, du manque de stationnement et de la pollution.



Très impliqués dans l’avenir de leur Ville, les enfants participent avec joie et fourmillent d’avis.

Saint-Paul, Ville amie des enfants, met au centre de ses priorités le bien-être des jeunes, en les laissant prendre part, à leur échelle, aux concertations citoyenne du PRU.



Pour les plus grands, des rencontres de proximité sont organisées durant le mois de mars – avril 2022, retrouvez le programme ici.