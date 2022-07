PROJET : Étudier et vivre au Québec - 2022/2023

La Région Réunion et l’Europe accompagnent chaque année depuis plus de 10 ans, dans le cadre de son programme "Étudier et vivre au Québec », des Réunionnais en mobilité au Québec.Le secteur de la mobilité et de la continuité est au coeur du développement socio-économique de l’île et des stratégies d’élévation des qualifications et d’insertion professionnelle. Depuis 2015, le programme de formation et d’insertion professionnelle en mobilité en faveur des demandeurs d’emploi mis en oeuvre par la collectivité est composé de quatre volets :Étudier et vivre au Québec ;Étudier et vivre en Allemagne « Projet de la rose » ;Carrières sanitaires et sociales en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, etc.) ;Carrières sanitaires et sociales en Métropole. Avec l’élargissement de l’offre de formation au-delà de la carte de formations locales et l’ouverture sur de nouveaux environnements porteurs d’emplois, la Collectivité intervient, avec le soutien de l’Europe (FSE), en faveur des demandeurs d’emploi pour accompagner leurs projets de formation et d’insertion en mobilité.DOCUMENT À TÉLÉCHARGER :