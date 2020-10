POSEI : Stéphane Bijoux salue la prise de position du Gouvernement

Communiqué de Stéphane Bijoux, député européen



Budget du POSEI : Stéphane Bijoux salue la nouvelle initiative du gouvernement français pour obtenir le maintien du budget européen des agriculteurs d’Outre-mer.



Trois ministres français, Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mer, Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Clément Beaune, Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, font converger leurs actions en écrivant aux instances européennes pour réaffirmer l’exigence française du maintien des fonds européens POSEI pour le monde agricole ultramarin.



Dans la dernière ligne droite des négociations, Stéphane Bijoux redit "La nécessité d’unir toutes nos forces pour défendre le modèle agricole familial de La Réunion et des Outre-mer".



Pour le député européen de la délégation Renaissance, "le courrier du gouvernement français confirme la détermination forte de la France à convaincre le Conseil de protéger nos agriculteurs et nos éleveurs. Cette démarche volontariste illustre l’engagement du Président Emmanuel Macron de respecter et faire respecter les spécificités des Régions Ultrapériphériques".



Il faut rappeler qu’au Conseil européen, c’est bien le Président de la République française qui a obtenu la hausse du budget français de la Politique Agricole Commune (PAC), en juillet dernier, tout comme l’augmentation des enveloppes de la politique régionale pour nos régions ultrapériphériques.



A ce stade des discussions budgétaires, il est désormais nécessaire de convaincre le Conseil des ministres de l’Union européenne de maintenir le budget POSEI, inclus dans la PAC et de rejoindre ainsi la position du Parlement européen.



Au Parlement justement, pour Stéphane Bijoux, défendre le monde agricole ultramarin est une priorité : Avec mon collègue Jérémy Decerle, "Je me suis battu et le Parlement européen a adopté notre amendement qui exige le maintien du budget POSEI".



Une position qui a été validée, d’abord en Commissions parlementaires puis en séance plénière en mai 2020.



La position de la Commission européenne a enfin été clarifiée mais l’ambiguïté de ces dernières semaines a provoqué une inquiétude légitime du monde agricole. Il faut maintenant travailler tous ensemble : Parlement européen, États membres et acteurs du monde agricole, pour imposer au Conseil le maintien du POSEI et le respect de nos spécificités.



Nos territoires sont fragiles et nous avons impérativement besoin d’une agriculture forte, durable et diversifiée. Stéphane Bijoux réaffirme : "Nous devons protéger nos agriculteurs et nos éleveurs. Des emplois sont en jeu mais les professionnels du monde agricole sont aussi les acteurs fondamentaux de la transition agro-écologique dont nous avons tous besoin. Je travaille pour eux et avec eux. L’Europe doit être un partenaire solide pour atteindre ensemble notre objectif commun d’autonomie alimentaire".