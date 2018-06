POSEI: Les revendications ont été entendues

La délégation des régions ultrapériphériques (RUP) présente à Bruxelles pour faire entendre son inquiétude et son opposition à la baisse annoncée du POSEI, a obtenu satisfaction auprès de la commission européenne.



Après plusieurs rencontres porteuses d'espoir à Paris aux côtés de la commission Outre-mer du Senat et de l'assemblée nationale et de la ministre de l'Outre-mer, la délégation des régions ultrapériphériques a pris la direction de Bruxelles pour exposer les retombées désastreuses qu’entraînerait une baisse de 3,9% de ce budget, soit 25, 41 millions de moins sur les 110 millions alloués à La Réunion chaque année.



Reçus par les commissaires et députés européens ce mardi, nous avons obtenu la garantie d'un maintien du POSEI dans son enveloppe actuelle. C'est donc un premier soulagement pour l'ensemble de nos départements d'Outre-mer.



En ma qualité de président de la Chambre d'Agriculture de La Réunion, je reste néanmoins vigilant sur ce dossier tout en rappelant la nécessité de renforcer la portée du POSEI à destination de notre agriculture. Je remercie chaleureusement l'ensemble des représentants de la délégation des régions ultrapériphériques, le président du conseil départemental de La Réunion, monsieur Cyrille Melchior, sans oublier les parlementaires et partenaires qui ont oeuvré à cette victoire pour notre agriculture et la richesse de nos productions.



Le Président de la Chambre d'Agriculture,

Jean-Bernard GONTHIER