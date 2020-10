A la Une ... POSEI : Les députés européens manifestent

Les députés européens réunionnais Younous Omarjee et Stéphane Bijoux ont participé à une mobilisation des parlementaires pour défendre le budget pour l'agriculture dans les Outre-Mer. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 15:28 | Lu 360 fois

"Non aux coupes POSEI", c'est ce le message qu'ont voulu faire passer les députés européens qui ont manifesté devant l'hémicycle à Strasbourg ce mercredi. Des dizaines de parlementaires ont tenu une banderole et ont marqué leur désir de défendre le budget européen dédié à soutenir l'agriculture dans les zones ultra-périphériques.



Stéphane Bijoux et Younous Omarjee, députés européens, ainsi que Karine Lebon, nouvelle députée de La Réunion, avaient exprimé leur volonté de voir le budget du POSEI être maintenu. Le Gouvernement s'est aussi exprimé en ce sens aujourd'hui.