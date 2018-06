POSEI : Bruxelles revoit sa copie, une victoire engrangée pour les agriculteurs ultramarins

L'eurodéputé Younouss Omarjee salue le rétropédalage de la Commission européenne sur le Programme d'options spécifiques à l'éloignement (POSEI). En effet, Bruxelles s'est engagée à revoir sa copie et à ne pas diminuer le budget du POSEI pour la période 2021-2027.



La Commission européenne prévoyait initialement une diminution de 3,7% de ce budget, "ce qui aurait eu des conséquences catastrophiques pour les agriculteurs dans les Outre-Mer", indique Younouss Omarjee. "Dès le 30 mai, les députés européens ont saisi le Président Juncker, lui rappelant l’engagement qu’il avait pris à Cayenne lors de la conférence des RUP, de ne pas toucher au budget du POSEI. L’action convergente d’Eurodom à Bruxelles, des organisations professionnelles et des députés européens a permis que le pire soit écarté", poursuit le député de la section océan Indien de la circonscription Outre-Mer.



Younouss Omarjee demande maintenant aux Etats-membres et au Parlement européen d'entériner le nouveau budget dans les futurs négociations. "La position du Parlement européen est déjà connue, et le soutien aux régions ultrapériphériques est acquis", conclut-il.