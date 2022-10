PMU : Deux réunionnais remportent 93 500 euros au Quinté

Trois millions d'euros étaient en jeu lors de cette course hippique. Deux joueurs réunionnais ont trouvé les cinq premiers chevaux du tiercé dans l'ordre à l'occasion du Prix de l'Arc de Triomphe qui s'est déroulé ce dimanche 02 octobre à l'hippodrome de ParisLongchamp à Paris.



45 joueurs ont obtenu le Quinté dans l'ordre ce qui rapporte à nos deux gagnants 93 500 euros. Le premier avait validé son ticket chez Pourna au Port et le second chez Pile ou Face à St-André.