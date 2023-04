PMU : Cinq réunionnais remportent 51.000€ chacun au même Quinté

Ce dimanche a souri à cinq turfistes réunionnais qui ont trouvé l’ordre exact du Quinté qui se déroulait sur l’hippodrome d’Auteuil, une belle performance sachant qu’il n’y a eu que 20 mises gagnantes au niveau national. Parmi ces heureux turfistes :



- Trois avaient joué en mise pleine et empocheront un peu plus de 51 000€ chacun. Ils avaient joué au Snack du Jardin à St Denis un Champ Total à 20€, au Paris Cash à St-Louis un combiné 6 chevaux à 12€ et à La Balance à St Pierre un jeu unitaire à 2€.



- Un autre turfiste a joué un combiné 6 chevaux en Flexi 50% et recevra un chèque de 25 575€, il avait joué au Cheval Blanc à La Plaine St Paul.



- Le dernier avait joué au Paris Cash à St Louis un combiné 6 chevaux en Flexi 25% et touchera donc la somme de 12.787€.