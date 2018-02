Social PMI de Ste-Marie: Cyrille Melchior interpellé, une grève envisagée L’ensemble des personnels de la Protection maternelle infantile (PMI) de Ste-Marie et le SDUCGR-FSU interpellent le Président du département, Cyril Melchior, lui demandant une audience. En cas de refus, un préavis de grève sera déposé. Voici le communiqué du syndicat :

L’année dernière, nous avons été reçus par les responsables administratifs (DGA et DRH) de l’institution à trois reprises dans le cadre d’un dialogue social respectueux sur la souffrance de l’ensemble des personnels de la PMI de Sainte Marie. Des engagements de la part de la collectivité ont été pris et devaient être actés au mois de janvier 2018.



La presse avait fait écho de ces dysfonctionnements et à ce jour rien n’a été fait. Nous interpellons de nouveau l’institution, en outre, Monsieur le Président du département afin qu’une solution soit trouvée rapidement avant la fin de cette semaine.



Nous rappelons que lors de ces vœux, il a insisté sur l’intérêt qu’il porte à ses personnels et sur le dialogue social avec ses partenaires. A ce juste titre, au vu de ses engagements, une décision politique doit être prise dans l’intérêt de ces agents et de la population de Sainte-Marie qui ne doivent être des otages et pâtir de dysfonctionnements d’un service financé par les deniers publics.



Nous sollicitons une demande d’audience afin de lui faire part aussi des autres dysfonctionnements des PMI du département.



Un préavis de grève sera déposé pour l’ensemble des PMI qui sont aussi en souffrance dans le cas d’une fin de non-recevoir de la part du Président.



Pour les représentants des personnels, les paroles doivent être suivies d’actes concrets. Léandre BILLAUD

Secrétaire départemental

SDUCGR/FSU.

