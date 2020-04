Société PME et TPME: Une plateforme de commercialisation et de distribution de masques "grand public" lancée à compter du 2 mai



Les entreprises de moins de 10 salariés à partir du lundi 4 mai.



Les masques, fabriqués dans le respect des spécifications fixées par les autorités sanitaires (ANSM) et l’AFNOR, sont en textile à filtration garantie (plus de 90% des particules d’une taille égale ou supérieure à 3 microns), lavables et réutilisables 20 fois, précise le secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances.



La Poste sera en charge du dispositif complet comprenant l’achat et le paiement en ligne, la préparation des commandes et la livraison sur site dans le respect des règles sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal est fixé entre deux commandes passées par une même entreprise.



La plateforme développée par Docaposte s’adresse aux entreprises de moins de 50 salariés ressortissantes des réseaux des CCI et CMA, quel que soit leur secteur d’activité. Le dispositif est ouvert aux entreprises de métropole et d’Outre-Mer.



"Le port du masque s’inscrit dans le strict respect des gestes barrières qu’il complète et auxquels il ne saurait se substituer, ainsi que des mesures d’organisation du travail mises en place par chaque entreprise pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires irréprochables". Une plateforme de commercialisation et de distribution de masques "grand public" pour les petites et très petites entreprises de métropole et d’Outre-Mer va être lancée à compter du 2 mai. Pour répondre au plan de déconfinement 10 millions de masques lavables pour 200 millions d’utilisations uniques seront disponibles. Les entreprises de 10 à 49 salariés auront la possibilité de passer commande via la plateforme : https://masques-pme.laposte.fr.

