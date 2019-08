PMA aux couples de femmes: Pas de "parent 1" ni de "parent 2" mais "mère et mère" annonce la garde des Sceaux

Alors que le projet de loi bioéthique , qui vise à élargir l’accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation sans renoncer à leur encadrement, sera discuté à la rentrée par les parlementaires, la ministre de la Justice a annoncé ce lundi quelle sera la dénomination des femmes qui auront recours à la procréation médicalement assistée (PMA). Invitée de la matinale de BFMTV , Nicole Belloubet a indiqué que l'acte de naissance du nouveau-né comportera les termes "mère" et "mère" s'il est issu d'une PMA pour un couple de femmes. Bien loin donc des dénominations "parent 1" et "parent 2" qui avaient circulé ces dernières semaines. "Sans doute mettrons-nous la mère qui accouche en premier et puis l'autre mère ensuite", a ajouté la garde des Sceaux.Ce projet de loi, qui maintient l'interdiction de la gestation pour autrui "au nom du respect de la dignité humaine et de la non-marchandisation du corps", permet l'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes non mariées mais aussi l'autoconservation des gamètes pour les femmes comme pour les hommes.Les enfants nés de dons bénéficieront également à l’avenir de nouveaux droits, dont celui d’accéder, à leur majorité, à l’identité du donneur de gamètes, rendue possible par la création d’une commission dédiée et d’une base de données centralisée et sécurisée, gérée par l’agence de la biomédecine.