PLR : La mobilisation contre ce projet de réforme est "historique"

Communiqué du PLR :



En cette journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites du gouvernement, le PLR exige une nouvelle fois le retrait pur et simple de cette réforme des retraites particulièrement injuste, injustifiée et injustifiable.



Cette réforme frappe particulièrement l’île de La Réunion où l’emploi précaire et les carrières hachées sont plus importantes qu’en France Hexagonale. Cette réforme est d’autant plus inacceptable que le salaire moyen au sein des entreprises réunionnaises est plus faible qu’en France hexagonale du fait de la taille plus petite des entreprises locales. 90 % des entreprises ont moins de 10 salariés.



Ainsi, plus de 282 000 salariés du secteur privé, soit plus d’un quart des Réunionnais, sont concernés par une réforme des retraites qui va leur imposer de travailler plus longtemps dans un contexte de stagnation salariale et de réduction du pouvoir d’achat.



A la veille du 8 Mars journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le PLR rappelle que reporter l’âge de départ à la retraite à 64 ans, tout comme accélérer l’allongement de la durée de cotisation ne fera qu’aggraver la situation économique des femmes, comme le relève l’étude d’impact de la réforme.

Les femmes perçoivent des pensions de droit direct inférieures de 40% à celles des hommes, par ailleurs 40% d’entre elles partent en retraite avec une pension incomplète.



La mobilisation contre ce projet de réforme est largement majoritaire, elle est historique. Le gouvernement doit entendre l’expression populaire unanime et faire preuve de responsabilité en retirant ce projet de réforme désavoué par une immense majorité de

la population.