PLR : "Ce scrutin souligne l’échec d’Emmanuel Macron et plus encore celui de Didier Robert"

Les élections européennes de ce dimanche 26 mai 2019 ont été marquées par une très forte abstention. Mais elles ont surtout montré que désormais le premier Parti de La Réunion est le Parti de la colère.



Cette colère s’était déjà manifestée à la fin de l’année dernière avec le plus long mouvement social de ces dernières décennies. Elle a été ignorée par le Gouvernement. Elle s’est à nouveau exprimée dans les urnes.



Ce scrutin souligne aussi l’échec d’Emmanuel MACRON et plus encore celui de Didier ROBERT. Avec 10,5% des suffrages, la liste de La République en Marche enregistre à La Réunion un score deux fois plus faible qu’au niveau national. Une moins-value lourde de significations.



Enfin cette élection est un nouveau rappel au rassemblement de la Gauche. La dispersion des candidatures a été une fois de plus sanctionnée. La division de la Gauche devient de plus en plus insupportable aux Réunionnais. Les citoyens le disent à chaque scrutin, le proclament sur tous les tons. Ils souhaitent que les Etats majors politiques entendent enfin leur message.