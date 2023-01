La grande Une PLL, MCBOX et St-Unit ensemble : Ça vous tente ?

Les producteurs de renom réunionnais VJ Awax et DJ Sebb allient leurs forces pour une collaboration qui va faire du bruit grâce aux voix de PLL, MCBOX et St-Unit. Des chanteurs tous habitués aux sommets des classements. Succès garanti ? "En vrai, nou lé tro tenté !" Par Baradi Siva - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 14:16





Et c'est d'ailleurs le crooner du Sud qui donne le ton dans "Tenté".



Le monde n'a pas encore eu droit à un crossover Marvel vs DC (du moins sur grand écran), mais La Réunion vient de découvrir ce que peut donner un métissage entre l'équipe de Run Hit et l'extended musical universe de la Gommance. Un "Run Hit" chuchoté suivi d'un très suave "DJ Sebb". Deux des plus grands producteurs musicaux de La Réunion ont travaillé main dans la main pour sortir ce qui devrait être le premier tube de l'année. L'architecte de la Gommance a apporté sa patte reconnaissable au producteur responsable de nombreux succès, notamment de celui de MCBOX , Saint-Joséphois signé à Universal Music Studio.Et c'est d'ailleurs le crooner du Sud qui donne le ton dans "Tenté". Luidgi et Lilking se chargent du second couplet. Sg et St-Unit viennent conclure une affaire rondement menée. C'est la première fois que ces artistes - qui se retrouvent régulièrement dans le top des classements musicaux de La Réunion - allient leurs talents. La collaboration entre VJ Awax et DJ Sebb est tout aussi exceptionnelle et ouvre peut-être les portes à une nouvelle phase de l'histoire moderne de la musique réunionnaise.Le monde n'a pas encore eu droit à un crossover Marvel vs DC (du moins sur grand écran), mais La Réunion vient de découvrir ce que peut donner un métissage entre l'équipe de Run Hit et l'extended musical universe de la Gommance.







Là voilà présente dans un deuxième clip auprès de chanteurs au succès confirmé, après sa prestation dans le clip fraternel des Royas (DJ Mimi, WizDom et Ljb) diffusé en On remarquera aussi l'apparition à plusieurs reprises de xooalicia dans la vidéo mise en ligne sur les plateformes de streaming. L'influenceuse aux plus de 18.000 abonnés est-elle devenue la nouvelle coqueluche des artistes réunionnais ?Là voilà présente dans un deuxième clip auprès de chanteurs au succès confirmé, après sa prestation dans le clip fraternel des Royas (DJ Mimi, WizDom et Ljb) diffusé en novembre dernier et qui a été vu plus de 250.000 fois sur YouTube.



