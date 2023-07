A la Une . PLL : Les Saint-Louisiens s'excusent pour leur charisme

Le trio d'artistes, parmi les plus prolifiques de la Gommance, revient après quelques mois d'absence. Avec l'inévitable DJ Sebb toujours à la baguette, PLL propose son tube des vacances aux inspirations résolument brésiliennes : "Truc de Ouf". Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 15:42



PLL a encore réussi le tour de force d'offrir aux Réunionnais une chanson qui sera jouée pendant la séance d'essayage et de maquillage avant de prendre la route pour la Villa à 22 heures et qui sera aussi diffusée à fond sur les enceintes du Beach Club au moment le plus chaud de la soirée à 1 heure du matin.



Autrement dit, "Truc de ouf" va hyper les jeunes en pre-game autant qu'il pourra être le titre qui fera tout péter sur le dancefloor.



(Un article politico-économique est en cours d'écriture, nous ajouterons de nouvelles analogies si possible plus tard dans la journée.)





